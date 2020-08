Difesa: piace Ceppitelli. Per la fascia sinistra attenzione a Ken Sema

Il Corriere dello Sport elenca le strategie di mercato della Fiorentina. Per quanto riguarda la difesa, non piace Izzo del Torino, a differenza invece di Luca Ceppitelli del Cagliari. Col club sardo sono state gettate le basi per una possibile trattativa. Una mossa logica che tende a “tutelare” la Fiorentina da possibile partenze nel reparto dove si aspettano sviluppo riguardanti la reiterazione dello scambio Delbert-Biraghi con l’Inter e dove Ken Sema (Udinese via Watford) rimane uno degli osservati principali per la fascia sinistra.

