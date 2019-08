Dietrofront, Ribery ci ripensa: non andrà in Arabia

Nelle scorse settimane si era parlato di Franck Ribery come uno dei nomi più suggestivi per il mercato viola. Dopo tanti anni di onorata carriera al Bayern, il francese era rimasto svincolato e sembrava vicinissimo ad un nuovo super-contratto in Arabia Saudita. Ma come riporta Sport Bild, l’ex numero 7 dei bavaresi ha declinato l’offerta degli sceicchi. Un dietrofront legato ad una nuova squadra in Europa? Dalla Germania si parla dell’interesse del PSV Eindhoven dell’ex compagno Van Bommel.