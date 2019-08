Diego Rossi, il prezzo scende e la Fiorentina ci pensa seriamente…

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, il prezzo del cartellino di Diego Rossi (LA SCHEDA) è notevolmente diminuito. L’attaccante dei Los Angeles FC, adesso può essere acquistato in seguito all’esborso di circa 12 milioni di euro. La Fiorentina rimane molto interessata, ma non vorrebbe spendere più di 8 milioni per la stella uruguaiana della MLS. Si cerca un accordo che possa accontentare entrambe le parti.