Di Marzio: “Pulgar, valigie pronte destinazione Fiorentina”. E il Bologna cerca già il sostituto

Il Bologna si muove sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Se da una parte Erick Pulgar sembra avere le valigie pronte destinazione Fiorentina, dall’altra i rossoblu hanno già trovato il suo sostituto: Sanjin Prcic​, centrocampista classe 1993 di proprietà del Levante ma reduce da 6 mesi con la maglia dello Strasburgo. Sarebbe uno dei profili seguiti dal club rossoblu nel caso in cui partisse il cileno. Lo riporta Gianlucadimarzio.com, e anche Sky Sport conferma la pista viola.