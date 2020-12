Di Marzio: “Per Milik ancora zero richieste. Napoli deve abbassare proprie pretese”

Nel prepartita di Crotone-Napoli (LIVE), il noto esperto di calciomercato fa il punto sull’attaccante del Napoli a Sky Sport. Ecco cosa emerge riguardo agli interessi sul polacco, finito fuori dalla rosa dei partenopei:

Su Milik non ci sono squadre che si sono fatte avanti in modo serio. Il Napoli chiede ben 15 milioni, ma sono tempi duri per il mercato, dopo la pandemia. Quindi, o i partenopei abbasseranno le proprie pretese o si dovrà arrivare a mercato di gennaio inoltrato