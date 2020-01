Di Marzio: “Pedro ad un passo dal Flamengo, domani l’incontro decisivo”

Pedro sarebbe ad un passo dal Flamengo, lo riporta sul suo sito il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il brasiliano, dopo il deludente quanto breve periodo in maglia viola, è vicinissimo alla squadra di Rio De Janeiro. Trattativa dunque in fase avanzata con il calciatore che dovrebbe partire a titolo definitivo. Domani è atteso l’incontro decisivo tra le parti, che potrebbe concretizzare una volta per tutte l’affare.