Nainggolan già in viaggio per Cagliari. Prestito biennale per il Ninja

Radja Nainggolan ha scelto il Cagliari. Il centrocampista, in uscita dall’Inter, dopo l’interesse della Sampdoria ha ascoltato anche la proposta della Fiorentina – che lo ha tentato e non poco. I viola hanno fatto una corte serrata e avevano trovato anche l’accordo con i nerazzurri, ma alla fine ha prevalso la volontà del giocatore di tornare a Cagliari anche per motivi personali. Nainggolan verrà dunque accontentato: Inter e Cagliari hanno trovato nelle ultime ore la formula, l’operazione quindi andrà avanti fino alla chiusura, con la Fiorentina già rassegnata ad arrendersi. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

Gazzetta.it aggiunge che Radja Nainggolan si è allenato questa mattina ad Appiano Gentile poi è partito per Cagliari, con la moglie e le due figlie, per chiudere l’accordo per il ritorno in rossoblù, dove il centrocampista ha già giocato dal 2010 al 2014. Per il belga, 31 anni, si profila un prestito secco biennale, fino a giugno 2021.