Di Marzio: Martinez Quarta in stallo per un milione

Nonostante la Fiorentina e Martinez Quarta avessero trovato un accordo, ora per Gianluca Di Marzio il giocatore del River Plate è più lontano dal trasferimento in maglia viola. La trattativa si è per il momento bloccata perché come vi abbiamo scritto poco fa la Fiorentina aveva messo sul piatto 6 milioni e altri 6 di bonus ma il River ne ha chiesti 7 da pagare in 5 mesi. A queste condizioni, non c’è ancora l’accordo. La Fiorentina ha mollato la presa e la situazione tra le due società è ancora fluida con il giocatore che invece ha già trovato l’accordo economico con il club viola.