Di Marzio: La notte di Ribery, domani visite mediche

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca di Marzio, in questi minuti tutte le parti in causa nell’affare Ribery stanno lavorando alla stesura del contratto. Da limare soltanto gli ultimi dettagli fiscali, poi il francese sarà a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. L’aereo privato che, nella giornata di domani, lo porterà in Italia per firme e visite mediche è già pronto. Frank è pronto per una nuova avventura in maglia viola.