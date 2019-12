“La Fiorentina tornerà ad insistere per Politano”. Lo ha detto Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport in diretta tv. La Fiorentina segue con interesse l’esterne, malgrado lo scarso impiego Antonio Conte non se ne libererà facilmente. Il ds viola Pradè tornerà alla carica per il giocatore (LA SCHEDA).