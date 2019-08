Di Marzio: “Ribery-Fiorentina, ulteriori contatti. Il giocatore apre ai viola”

Come scrive Gianlucadimarzio.com, la Fiorentina insiste per Franck Ribery. L’attaccante francese, svincolato dal Bayern Monaco, è adesso alla ricerca di una nuova esperienza. La Fiorentina c’è: nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti ed è arrivata l’apertura del giocatore. Già nella giornata di domani possono esserci ulteriori sviluppi per capire se il colpo è possibile o meno. Il giocatore ha offerte importanti di Dinamo Mosca e Spartak in Russia, per questo prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni. Il sogno Ribery continua, la Fiorentina ci spera.

