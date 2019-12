Di Marzio: “La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo, attenzione a Duncan”

Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina a gennaio. E’ quello di Alfred Duncan, mediano del Sassuolo. Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio:

La Fiorentina cambia volto e cerca il riscatto. Prima l’addio di Montella, poi l’arrivo di Iachini, ora il mercato per rinforzare la rosa e dare al nuovo allenatore gli strumenti adatti per uscire dalla situazione complicata. In questo senso il club viola è attivo per cercare rinforzi per gennaio è il nome caldo per il centrocampo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo. Il centrocampista classe ‘93 non sta trovando regolare continuità in neroverde, motivo che potrebbe spingerlo a cambiare aria. Iachini inoltre lo ha già allenato, quindi ritroverebbe un giocatore che conosce per poterlo inserire subito nei suoi schemi. Ora ci sarà da capire se il Sassuolo aprirà alla cessione del centrocampista in neroverde ormai dal 2015.