Di Marzio: “Juric lascerà il Verona, decisione presa. Fiorentina alla finestra”

Le strade del tecnico e degli Scaligeri si separeranno. La Fiorentina è interessata

Il valzer degli allenatori continua a tenere banco nel nostro campionato. Ivan Juric, uno dei nomi più caldi delle ultime ore, lascerà l'Hellas Verona e lo comunicherà alla dirigenza gialloblù entro martedì. Questo quanto si legge su gianlucadimarzio.com. Il tecnico croato, alla ricerca di nuovi stimoli, si trova in cima alla lista di gradimento di Urbano Cairo. Tuttavia, il Torino non è l'unica squadra interessata all'allenatore ex Genoa. Sulle sue tracce ci sono anche Cagliari e Fiorentina. Grande attesa dunque per martedì prossimo, giorno in cui Juric comunicherà la sua scelta definitiva.