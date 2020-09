Di Marzio: “Fiorentina, preso il giovane Munteanu. Ecco le cifre”

Colpo in prospettiva per la Fiorentina. I viola hanno chiuso per Louis Munteanu, attaccante classe 2002 che ha già esordito e segnato nel campionato romeno (LA SCHEDA). Il giocatore è atteso domani a Firenze e il suo acquisto costerà 2 milioni di euro, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio.

