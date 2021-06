Di Marzio: domani l’ufficialità di Italiano. Hristov la contropartita per lo staff

Si sblocca la trattativa per l'ufficialità di Italiano alla Fiorentina: Hristov la contropartita per liberare lo staff

Domani sarà il giorno dell'ufficialità di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina. Come scrive Gianlucadimarzio.com, la trattativa si è sbloccata grazie all'inserimento di Petko Hristov come contropartita per liberare lo staff del tecnico.