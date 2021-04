Di Marzio: “Commisso sta decidendo l’allenatore del futuro. Tre i nomi in corsa”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha dato aggiornamenti sul prossimo allenatore della Fiorentina ai microfoni dell’emittente satellitare: “Il presidente Commisso sta decidendo il tecnico per la prossima...

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha dato aggiornamenti sul prossimo allenatore della Fiorentina ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il presidente Commisso sta decidendo il tecnico per la prossima stagione. Sono tre in nomi in corsa: Gattuso, Juric e De Zerbi". (Lo riporta TuttoNapoli.net)