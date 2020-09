Di Marzio: “Ad oggi quella per Milenkovic è una trattativa che non esiste”

La Fiorentina non vende Nikola Milenkovic: i 40 milioni che il club gigliato chiede per il proprio difensore centrale stanno allontanando qualsiasi pretendente, in particolare il Milan. Proprio i rossoneri avevano provato nei giorni scorsi ad abbassare la cifra richiesta dal club gigliato proponendo Paquetà, proposta respinta al mittente dai viola. Anche all’Inter piacerebbe l’ex Partizan, ma solo in caso di cessione di Milan Skriniar. Lo ha raccontato poco fa Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky, Calciomercato – L’Originale.