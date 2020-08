Di Gennaro: “Un centrocampista per la Fiorentina? Ecco chi consiglio a Pradè”

Antonio Di Gennaro non ha dubbi: per la mediana viola prenderebbe sicuramente De Paul oppure, se l’argentino fosse ormai irraggiungibile, Manuel Locatelli (qui la scheda) del Sassuolo. Ecco perché, come spiega a TMW Radio:

La Fiorentina cerca un regista? Io prenderei subito De Paul, che tutti considerando un numero dieci ma in realtà davanti alla difesa sa starci strabene. Se poi non fosse possibile arrivare all’argentino dell’Udinese, penserei sicuramente a Locatelli del Sassuolo. Ne ho parlato con De Zerbi, è maturato molto ed in un centrocampo a due dà il meglio di sé.