Di Gennaro, dubbi su Mandragora: “Rallenta il gioco. Preferisco Bennacer”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina oggi opinionista, ha parlato del mercato viola a Lady Radio:

Zurkowski? E’ un giocatore di prospettiva, solitamente i polacchi sono forti e si lamentano poco. Mandragora invece non mi fa impazzire, non è un centrocampista che dà i tempi alla squadra: è uno che rallenta il gioco della squadra. Sono rimasto allibito quando ho visto l’Udinese lo ha riscattato per 20 milioni di euro, sono valutazioni fuori dal mercato. Preferirei Bennacer, calciatore dinamico.