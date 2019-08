Dg Arezzo: “Seguiamo Gori e vogliamo riprendere Pinto. Un onore collaborare con la Fiorentina”

Il direttore generale dell’Arezzo Ermanno Pieroni ha parlato a Radio Sportiva della collaborazione tra gli amaranto e la Fiorentina: “Con la Fiorentina abbiamo un contatto: vediamo se riusciremo a riportare Pinto, un ’98 che da noi si è realizzato giocando 35 partite da titolare e che ha anche delle possibilità di andare in B. Lo stesso discorso vale per Gori, un profilo che seguo dall’anno scorso e che ha ambizioni. Ci sono tante squadre di Lega Pro che lo vorrebbero. La nuova Fiorentina di Commisso? Avevo iniziato una collaborazione già con il direttore Corvino, ma anche quest’anno che c’è il mio amico Daniele Pradè il discorso va avanti, anzi è un onore. L’unica strada per l’Arezzo è quella di formare i giovani”.