Deulofeu rivela: “Sono stato vicino alla Fiorentina. Ora c’è solo l’Udinese”

L'attaccante dell'Udinese sul mercato: "La Fiorentina mi ha cercato e siamo stati vicini, stessa cosa con il Napoli"

Gerard Deulofeu , jolly offensivo dell'Udinese, ha svelato anche un piccolo retroscena che coinvolge la Fiorentina nel corso dell'intervista concessa a One Football. Queste le sue parole: "Fa sempre piacere essere cercati da altre squadre. La Fiorentina mi ha cercato e siamo stati vicini, stessa cosa con il Napoli, parlando con Cristiano Giuntoli con cui ho un attimo rapporto, ma non siamo andati oltre".

Deulofeu conclude: "Il mio obiettivo e la mia concentrazione sono solo sull’Udinese e sulla prossima partita che devo giocare. Non so quello che sarà il futuro, oggi non posso che parlare solo dell’Udinese".