Deulofeu piace ai viola? Occhio: lo spagnolo può tornare al Milan

L'attaccante spagnolo è al centro di vari discorsi di mercato

Ha fatto impazzire - letteralmente - la difesa della Fiorentina poco meno di una settimana fa, in occasione della terribile sfida persa dai viola al Franchi contro l'Udinese. Tra i protagonisti di quel match, appunto, Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo classe 1994. In molti lo vedrebbero bene in un potenziale tridente viola del futuro - magari anche Daniele Pradè, essendo un suo estimatore - ma sull'ex Barcellona alcuni club stanno mettendo già gli occhi, considerando l'ottima stagione disputata. In Italia il Milan, ad esempio, starebbe pensando ad un ritorno di Deulofeu (lo scrive tuttoudinese.it), lui che già nella seconda parte della stagione 2016/2017 aveva giocato in rossonero.