Deulofeu e gli altri, tutti i nomi per il dopo Chiesa

La Fiorentina sta studiando i giocatori che potrebbero sostituire Federico Chiesa, che sembra sempre più destinato a lasciare la maglia viola. Come riporta il Corriere dello Sport, Pradè e Barone stanno lavorando per non farsi trovare impreparati, e hanno messo gli occhi su tre profili. Josè Callejon è sicuramente un profilo che piace, vista la sua esperienza internazionale, anche se ancora non c’è stato un incontro ufficiale con la dirigenza viola. Altro nome che rimbalza dalla Spagna è quello di Gerard Deulofeu (SCHEDA), attualmente in forza al Watford retrocesso nella seconda serie inglese. L’esterno conosce già la Serie A, e Firenze potrebbe essere la piazza giusta per lui. L’ultimo giocatore è Stephan El Shaarawy, 27 anni che dopo l’esperienza in Cina vuole tornare in Serie A per riprendersi la maglia azzurra. Il nodo principale è l’ingaggio, che dovrebbe tornare sugli standard italiani.

