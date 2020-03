Derby Juve-Inter per Chiesa: ecco la sua valutazione

Tuttosport parla del duello di mercato tra Juventus e Inter per Federico Chiesa. La prima, si legge, ha più facilità nell’approccio con il giocatore, la seconda con la società. L’arrivo di Commisso ha resecato tutto o quasi, quantomeno posticipato ogni discorso al termine della stagione. Allorché – tra l’altro – Chiesa avrà verosimilmente già firmato un prolungamento di contratto che consentirà alla Fiorentina di mantenere una posizione di forza in termini di contrattazione (la valutazione dell’attaccante si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro). In casa viola sanno, inoltre, che le big del calcio italiano busseranno alla porta anche per Gaetano Castrovilli.