Delusione Babacar, torna al Sassuolo ma solo di passaggio: può finire all’estero

L’avventura di Babacar con la maglia del Lecce non è stata positiva. Il Sassuolo lo aveva ceduto in estate in prestito con riscatto ai salentini, obbligo di riscatto condizionato alla permanenza in Serie A dei giallorossi, retrocessi all’ultima giornata in Serie B. Ora il futuro dell’attaccante senegalese ex Fiorentina è tutto da valutare. Il giocatore rischia di diventare un ‘peso’ per il club neroverde. Lo scorso anno infatti non è stato semplice trovare una sistemazione all’attaccante che ha deluso a Sassuolo e ha deluso, numeri alla mano, anche a Lecce. Il calciatore, come appreso da SassuoloNews.net, farà ritorno in neroverde ma solo in via temporanea: Babacar non rientra nei piani del Sassuolo, il club attende l’offerta giusta per lasciarlo andare. Nel recente passato alcuni club francesi come il Lorient avevano manifestato interesse per El Khouma, legato da un contratto fino al 2022 con il Sassuolo. Probabile, al momento, una cessione all’estero per l’attaccante ex Fiorentina.