De Santis: “Agustin Alvarez è ancora un affare. Lui e Scamacca per sostituire DV9”

"Un colpo come Ikonè porta entusiasmo. E' un acquisto importante, non dimentichiamoci che poteva giocare gli ottavi di Champions League. E’ arrivato un potenziale titolare, credo sia il modo migliore per iniziare il mercato. La società ha capito che è un anno particolare, c’è spazio per essere ambiziosi e cercare di fare qualcosa in più. E sono convinto che si farà trovare pronta anche se ci saranno altre operazioni. Agustin Alvarez? Rispetto a Julian abbia la complicazione del passaporto... Credo però che sia ancora in un prezzo che possa essere un affare. In caso di cessione di Vlahovic in estate, la Fiorentina può pensare di acquistarlo, magari con un altro attaccante titolare: Scamacca. Cifre? Si potrebbe chiudere sui sessantacinque milioni in totale. Chiaramente dipenderà dal budget, ma anche dalla capacità di arrivare sui giocatori al momento giusto com’è stato fatto per Ikoné col Lille."