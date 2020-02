De Paul sul futuro: “Non voglio rimanere alla stessa riga. Ho fatto la Champions a 19 anni, voglio rigiocarla”

Rodrigo De Paul, jolly dell’Udinese, è da mesi un obiettivo della Fiorentina sul mercato. Il tempo che passa però renderà difficile il suo approdo in viola. Del futuro il giocatore ne ha parlato a Tuttosport:

Lo dico tranquillamente: io non voglio rimanere sempre sulla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo. Voglio andare a un mondiale (e ora iniziano le qualificazioni) e voglio provare a vincere la Coppa America che si gioca in Argentina a giugno. Poi, in estate, parleremo di tutto il resto.