De Paul, spunta l’Atletico Madrid. Tutto dipende da Correa-Milan

L’edizione online del Corriere della Sera rilancia l’acquisto di Angel Correa da parte del Milan. I rossoneri infatti stanno per chiudere un paio di operazioni in uscita (Laxalt, Andre Silva) che permetteranno di raggranellare la somma necessaria per acquistare l’argentino dell’Atletico Madrid. Che a questo punto può tuffarsi a due mani su Rodrigo De Paul. L’operazione sarebbe pilotata da Agustin Jimenez, procuratore di entrambi i fantasisti argentini e che darebbe il via libera a Correa in rossonero. Nonostante il ds dell’Udinese, Pierpaolo Marino, stia facendo muro attorno al suo talento, De Paul sarebbe molto contento di lavorare con Simeone a Madrid. Mettendo così fuori causa la Fiorentina da uno dei suoi obiettivi principali per la trequarti.