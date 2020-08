De Paul, ora c’è anche il Milan su di lui: il prezzo fissato dall’Udinese

Tra i profili che piacciono al Milan per il centrocampo della prossima stagione c’è anche quello di Rodrigo de Paul (LA SCHEDA), ma la richiesta dell’Udinese continua ad essere molto alta: come riporta stamattina Tuttosport, i friulani chiedono infatti almento 40 milioni di euro per il giocatore argentino. Anche la Fiorentina lo segue da tempo ma acquistarlo non è per niente facile.