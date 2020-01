De Paul, la Fiorentina torna all’assalto. “L’Udinese fa muro, per ora”

Il tormentone De Paul continua. Dopo il corteggiamento estivo da parte della Fiorentina, si fanno nuovamente insistenti i rumors intorno al numero 10 dell’Udinese. Il giornalista Michele Criscitiello, molto vicino al club friulano (è direttore di Udinese Tv) scrive infatti che la Fiorentina è tornata all’assalto ma aggiunge che Pozzo non ha intenzione di trattare il giocatore nella sessione di gennaio. Chissà che non possa però essere già intavolata un’operazione in ottica giugno. LA SCHEDA DI DE PAUL