De Paul finalmente si muove da Udine: c’è l’accordo, torna in Spagna

Diego Simeone ha voluto fortemente il quasi ex capitano dell'Udinese nelle fila dell'Atletico Madrid

Se n'è parlato per intere sessioni di calciomercato in chiave Fiorentina, ma Rodrigo De Paul alla fine non giocherà in viola, e nemmeno in Serie A: l'Atletico Madrid è riuscito a formulare l'offerta giusta, ovvero 35 milioni cash sul piatto dell'Udinese, senza contropartite tecniche. L'accordo fra i club, riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, c'è, manca quello sull'ingaggio. Che comunque dovrebbe essere raggiunto, ragguaglia Alfredo Pedullà, sulla base di una cifra tre i 3 e i 3,5 milioni a stagione più bonus.