De Paul, a breve l’agente sarà a Udine: anche la Fiorentina tra le interessate

Non è vicino al viola quanto lo fu la scorsa estate, quando l’affare saltò proprio negli ultimi giorni di mercato, ma la Fiorentina non ha smesso di seguire Rodrigo De Paul (CLICCA QUI per leggere la scheda su Tuttitalenti). Sulle tracce dell’argentino, si legge su Tuttomercatoweb, ci sarebbero anche Leeds e Milan, oltre al Napoli che negli ultimi giorni è tornato a sondare il terreno. Sono attese novità a breve in particolare perché è in arrivo a Udine l’agente di De Paul, che ha un appuntamento con la società friulana per discutere del futuro del suo assistito.