D’Aversa accoglie Conti: “Lo vedo pronto fisicamente e motivato, si è presentato bene”

Roberto D’Aversa ha presentato la gara di domani sera, in cui il Parma ospiterà la Sampdoria, al “Tardini”. L’allenatore dei ducali si è soffermato anche sul nuovo acquisto Andrea Conti, cercato a lungo dalla Fiorentina in questa sessione di mercato (Tmw):

E’ pronto fisicamente. L’ho visto solo per un allenamento però la cosa fondamentale è la motivazione con cui è venuto qui a sposare la causa. E’ importante, perché è un momento delicato, dove sei penultimo in classifica e dove l’autostima è migliorata nelle tre partite dove la prestazione c’è stata e dove servirà un risultato positivo perché la miglior medicina è la vittoria. Quello che mi interessa è che quando uno viene, magari viene dal Milan, una grande squadra, e arriva in una squadra penultima in classifica, deve essere motivato. Lui si è presentato bene e questo è un grande punto di partenza.