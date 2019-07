Damiani: “Chiesa alla Juve? No, i bianconeri hanno chiuso il mercato”

Oscar Damiani, ex attaccante della Juventus, oggi navigato procuratore, ha parlato a Sportitalia:

Chiesa e Icardi alla Juve? Io non credo, penso che la Juventus abbia finito la sua campagna acquisti. Forse arriverà Chiesa all’ultimo momento se ci sarà un’occasione, però mi pare che la Fiorentina abbia già detto che il giocatore è incedibile. Io penso che questa Juve sia già competitiva sia per l’Italia che per l’Europa. Come tutti, ovviamente, diciamo che Paratici e la Juve hanno lavorato bene, poi il campo dirà se le scelte sono state giuste.