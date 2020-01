Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. L’Èquipe riporta dell’interesse viola per il 28enne Kenyano Victor Wanyama, di proprietà del Tottenham. Il centrocampista, fratello di McDonald Mariga, sarebbe stato offerto anche ai francesi del Rennes. Gli Spurs sono disposti a cederlo e ascoltano offerte. La priorità per la mediana, aggiungiamo noi, rimane Alfred Duncan.