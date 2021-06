“Guardian”: il Brighton rilancia per Nico Gonzalez e scavalca la Fiorentina

Secondo quanto scrivono in Inghilterra, Nico Gonzalez si allontana dalla Fiorentina. Il giocatore preferisce la Premier League

Nuovi aggiornamenti su Nicolas Gonzalez dall'Inghilterra e non sembrano buone notizie in ottica Fiorentina. Stando a quanto scrive il Guardian, infatti, il Brighton si sarebbe spinto ad offrire allo Stoccarda 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro) accontentando così le richieste del club tedesco per l'attaccante argentino.