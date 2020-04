Dall’Inghilterra: Daniel James ha deluso, il Manchester Uniter vuole puntare su Chiesa

Dall’Inghilterra circola voce di un interesse del Manchester United per Federico Chiesa. Il Daily Mirror scrive infatti che Solskjaer non sarebbe soddisfatto del rendimento di Daniel James, motivo per cui i Red Devils avrebbero pronta un’offerta vicina ai 70 milioni di euro. Non solo perchè il tabloid inglese riporta che il club di Manchester avrebbe saputo che l’esterno viola stia prendendo lezioni di inglese, aspetto che darebbe un’accelerata alla trattativa. In realtà – aggiungiamo noi – Chiesa parla molto bene l’inglese avendo studiato presso la scuola americana.