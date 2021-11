Dall’Inghilterra: anche lo United entra nella corsa a Vlahovic

Si allarga il numero delle pretendenti all'attaccante della Fiorentina: il prezzo può lievitare

"Il Manchester United è entrato in corsa per ingaggiare l'ambita stella della Fiorentina Dusan Vlahovic". Così inizia l'articolo del Daily Mail che riferisce di un rinnovato interesse dei Red Devils per l'attaccante della Fiorentina "che ha impressionato in questa stagione in Serie A". Nel pezzo si citano le altre papabili pretendenti al gioiello serbo: Tottenham, Newcastle, Juventus e Milan. E si ricorda che la sua valutazione si aggira sugli 80 milioni di euro.