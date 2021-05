Dalle voci sul Barça, alla Francia: l’ex viola Gerson verso il ritorno in Europa

Domani si terrà un incontro tra la dirigenza del Flamengo, l'agente del giocatore e quello in rappresentanza del club interessato

Potrebbe tornare a giocare in Europa l'ex viola Gerson, attualmente al Flamengo. Secondo quanto riportato da Marca, nella giornata di domani si terrà un incontro tra la dirigenza del club di Rio, Tulio de Melo, ex calciatore del Lille oggi procuratore, e Pascal Carbon, agente in rappresenta dell’Olympique Marsiglia pronto ad investire sul giocatore 25 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita.