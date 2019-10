Sondaggio della Fiorentina per Matias Gonzalez, centrocampista classe 2002 in forza al Banfield, già nel giro della nazionale argentina Sub-17. Su di lui anche il Tottenham. Come riportato dal giornalista Cesar Luis Merlo di TyC Sports su Twitter, il club sudamericano avrebbe proposto il rinnovo di contratto a Gonzalez.