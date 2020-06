Dall’Argentina segnalano la Fiorentina interessata a Martin Bellotti, centrocampista classe 2002 del Newell’s Old Boys che qualcuno si è spinto a ribattezzare “il nuovo Mascherano”. Sul giocatore si è mosso però in anticipo il Parma che al momento sembra in vantaggio, come conferma anche il suo procuratore: “Quello del Parma è il progetto in cui credo maggiormente considerata la loro attenzione ai giovani talenti” le parole di Jonathan Trullols riportate da Marca.