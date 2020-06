La Fiorentina fa sul serio per Jorge Carrascal (SCHEDA). Come scrive, infatti, il portale argentino Olè, il club viola farà un’offerta nelle prossime settimane per il giocatore del River Plate che piace anche alla Juventus. Per Iachini sarebbe il rinforzo ideale insieme a Lucas Paquetà (SCHEDA). Il classe 1998 ha una clausola rescissoria da 20 milioni, soldi che potrebbero arrivare anche dalle cessioni.

MA PRADE’ NEGA L’INTERESSE PER CARRASCAL