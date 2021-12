Dall’Argentina: Fiorentina interessata ad un giovane terzino destro

Il nome sarebbe quello di Marcelo Andrés Herrera, esterno basso del San Lorenzo

In attesa di capire quale sarà il futuro di Alvaro Odriozola, la Fiorentina si guarda intorno per cercare di ricoprire al meglio il ruolo di esterno basso a destra. Il nuovo padrone di quella specifica zona di campo potrebbe arrivare, perché no, dal Sudamerica, grazie ai buoni uffici ed alle conoscenze del d.t. gigliato Nicolas Burdisso. Ecco che allora il nome nuovo come terzino destro secondo Espn Argentina può essere quello di Marcelo Andrés Herrera, difensore del San Lorenzo classe 1998.