Dalla Turchia: una neopromossa in Super Lig cerca Sottil

Ci prova l'Altay, ma il tentativo dei turchi non sembra molto forte dal punto di vista dell'appetibilità

Se c'è un giocatore della Fiorentina che si può annoverare tra i più concentrati e vogliosi di rendersi utile alla Viola, quello è Riccardo Sottil, che ha ribadito anche in conferenza stampa la sua voglia di far bene per ripagare la società della fiducia in lui; tuttavia, il portale aspor.com assicura che l'Altay, club neopromosso nella massima serie della penisola anatolica, si è mosso per avere il figlio d'arte in prestito. Noi aggiungiamo che si tratterebbe di un affare sorprendente, dopo che la Fiorentina ha fatto un investimento importante per strappare il giocatore al riscatto del Cagliari.