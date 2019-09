Dalla Turchia: scout viola seguono il kosovaro Muriqi del Fenerbahçe

Presenti anche osservatori viola tre giorni fa al Fadil Vokrri Stadium di Pristina per Kosovo-Repubblica Ceca. Occhi puntati sul gigante di attacco della formazione di casa, il 25enne Vedat Muriqi, di proprietà del Fenerbahçe. Hanno assistito dal vivo alla gara – vinta per 2-1 dal Kosovo grazie anche alla rete realizzata proprio da Muriqi – anche gli scout di Lazio, Napoli e Tottenham. A riportarlo è il quotidiano turco Sabah. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUI CAMPIONATO INTERNAZIONALI