Dalla Spagna: un infortunio priva il Valencia del tesoretto per l’affondo a Pezzella

L’infortunio del portiere olandese, Jasper Cillessen, rappresenta un grosso ostacolo al mercato del Valencia. Questo quanto troviamo scritto nel portale spagnolo SuperDeporte. Il club giallorosso, aveva infatti individuato nella sua cessione il tesoretto per poter investire concretamente sul mercato, senza limitarsi ai soli prestiti. Nello stesso articolo troviamo l’analisi degli obiettivi della squadra iberica che punta a rinforzare in primis il proprio reparto arretrato con due nomi su tutti: Etienne Capoue del Watford e German Pezzella della Fiorentina. Se la cessione di Piccini (CIFRE DELL’OPERAZIONE) rende possibile l’acquisto del centrale del club di Pozzo, la strada per il centrale viola è ben più complicata. Infatti in questo momento la possibile trattativa si sarebbe completamente arenata a causa proprio dell’indisponibilità di usare i soldi ricavati dalla vendita di Cillessen per bussare in casa del club viola

->Clicca qui per tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina