Dalla Spagna: Torreira lascia l’Atlético? Per lui c’è la fila dall’Italia (Fiorentina inclusa)

Il futuro di Lucas Torreira potrebbe scriversi proprio in questa sessione di mercato, sostiene il noto quotidiano spagnolo AS. L’uruguaiano continua a trovare poco spazio nell’Atlético Madrid (appena 7 le presenze in campionato finora) dove è in prestito dall’Arsenal, e gode dell’interesse, fra gli altri, di molti club italiani. Sul centrocampista, si legge, sono intense in particolare le pressioni di Torino, Fiorentina e Lazio. Ma la concorrenza è significativa anche nella stessa Spagna: Valencia e Siviglia accoglierebbero a braccia aperte il giocatore.