Dalla Spagna, l’Espanyol si inserisce nella corsa ad Amrabat

Nuova pretendente per Sofyan Amrabat: dopo Samp e Torino, l'Espanyol punta al prestito del centrocampista viola

Nella corsa a Sofyan Amrabat si inserisce l'Espanyol. Il secondo club di Barcellona è in cerca di un centrocampista per completare il reparto e potrebbe virare sul mediano marocchino. In cima alle preferenze del club c'è Nemanja Gudelj del Siviglia, ma i cinque milioni chiesti da Monchi sono una cifra fuori mercato per le casse dei catalani. L'alternativa secondo il portale Sport.es sarebbe dunque Amrabat - a cui ripensa anche il Torino - ma soltanto in prestito: il proprietario cinese Chen Yansheng non ha intenzione di spendere visti gli affanni economici della società.