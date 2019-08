Dalla Spagna: la Fiorentina torna alla carica per Rafinha, presentata l’offerta

Torna ad essere accostato alla Fiorentina il nome di Rafinha (SCHEDA). Il classe ’93 è in uscita dal Barcellona (il club catalano conta di cederlo entro la chiusura del mercato per non portarlo a scadenza nel 2020) e secondo quanto riporta Sport.es la Fiorentina sarebbe pronta a tornare alla carica. I viola – scrive l’edizione online del quotidiano spagnolo – avrebbero già presentato una proposta ufficiale. L’idea dei blaugrana è di incassare 15 milioni di euro, ma a 10 più bonus si può chiudere. Su Rafinha si registra anche l’interesse dell’Inter, società in cui ha già militato nel recente passato, e dell’Atalanta.