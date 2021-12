Dalla Spagna: “Il Barcellona prenderà uno tra Vlahovic e Haaland”

Anche i blaugrana si aggiungono alla lista delle pretendenti del serbo: si scatenerà un'asta?

Altro giro, altra corsa. Il nome di Dusan Vlahovic continua a rimbalzare a tutte le latitudini del mercato, laddove si parla - ovviamente - di top club. E il piano sembra comune a molti di loro: Haaland in prima battuta e il bomber della Fiorentina come prima alternativa. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, quotidiano catalano, è così anche per il Barcellona che sogna l'attaccante del Borussia Dortmund ma sa che non sarà semplice portarselo a casa. E allora si pensa all'affondo per Vlahovic che, si legge nell'articolo, fu attenzionato dai blaugrana già la scorsa estate dopo la partenza di Suarez. A fine stagione l'interesse del Barça potrebbe concretizzarsi in un'offerta alla Fiorentina.